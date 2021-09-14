"Русагро" в 2020-2021 сельхозгоду снизило производство подсолнечного масла на 2%

МОСКВА, 14 сентября. /ТАСС/. Агрохолдинг "Русагро" в 2021 сельхозгоду (1 июля 2021 года - 30 июня 2021 года) снизило производство подсолнечного масла на 2% по сравнению с показателем за 2020 год. Об этом говорится в сообщении компании.

14 сентября "Русагро" сообщил об окончании сезона переработки подсолнечной семечки и соевых бобов 2020/2021 на четырех заводах - ЗАО "Самараагропромпереработка" в Самарской области, АО "Аткарский МЭЗ" и ООО "Волжский терминал" в Саратовской области и ООО "Приморская соя" в Уссурийске.

"Сезон переработки подсолнечника продлился в "Русагро" с 23 сентября 2020 года по 3 сентября 2021 года. За весь период было переработано 1 млн 476 тыс. тонн семечки (-5 % к сезону сельхозгода 2019-2020), включая 1 млн 36 тыс. тонн с начала текущего года (-5%), и произведено 661 тыс. тонн подсолнечного масла (-2 %), включая 465 тыс. тонн в 2021 году (-2%)", - отмечается в сообщении.

По данным компании, выпуск подсолнечного шрота за сезон составил 553 тыс. тонн (-8%), включая 386 тыс. тонн с начала текущего года (-9%). Снижение объемов переработки семечки и производства подсолнечного масла и шрота связано с более низким урожаем подсолнечника в сезоне-2020-2021 сельхозгоду по сравнению с сезоном 2019-2020 сельхозгода, пояснили в компании.

Сезон переработки сои продлился в "Русагро" с 28 апреля по 13 сентября 2021 года. За весь период было переработано 38 тыс. тонн соевых бобов и произведено 7 тыс. тонн соевого масла. Выпуск соевого шрота в отчетном периоде составил 29 тыс. тонн.

Группа "Русагро" - один из ведущих производителей сахара, свинины и масложировой продукции в России, реализует ее более чем в 80 регионах РФ и 35 странах мира. Основным владельцем "Русагро" является семья Вадима Мошковича (более 70%), менеджмент владеет более чем 7% акций. Доля бумаг в свободном обращении - около 20,5%. Акции "Русагро" торгуются на Московской и Лондонской фондовых биржах. Чистая прибыль "Русагро" по международным стандартам финансовой отчетности по итогам января - июня 2021 года выросла по сравнению с показателем годом ранее на 81% и составила 17,6 млрд рублей.