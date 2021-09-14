Российский рынок акций закрылся ростом индекса Мосбиржи на 0,36%

МОСКВА, 14 сентября. /ТАСС/. Несмотря на снижение зарубежных биржевых индексов, российский рынок акций сохранил положительную динамику. По итогам дня индекс Мосбиржи вырос на 0,36%, до 4 055,70 пункта, долларовый индекс РТС - на 0,2%, до 1 754,60 пункта. Доллар по отношению к рублю на 18:36 мск увеличился на 0,16%, до 72,81 рубля, евро - на 0,27%, до 86,07 рубля.

Ближайший фьючерс на нефть марки Brent поднялся на 0,1% и торгуется в районе $73,68 за баррель.

"Мы наблюдали обновление исторических максимумов. При этом рынок рос микроскопическими шажками, показав весьма скромный прирост, в первую очередь за счет нефтегазового сектора", - рассказал инвестиционный стратег "БКС Мир инвестиций" Александр Бахтин.

При этом вышедшие данные по инфляции в США в целом сигнализируют об отсутствии необходимости в более быстром ужесточении монетарной политики со стороны ФРС, добавил эксперт.

В "БКС Мир инвестиций" не ожидают серьезных коррекционных движений на зарубежных рынках. По прогнозам компании, завтра индекс Мосбиржи может сделать попытку преодолеть 4 100 пунктов, российский рубль останется вблизи 73 рублей за доллар США.

Рынок акций

Фаворитом сектора являются бумаги "Газпрома" (+1,96%), выросшие за счет рекордных цен на газ, и преодолевшим отметку $800 за 1 тыс. куб. м. Поддерживает бумагу и фундаментальная опора в виде завершения строительства "Северного потока - 2", рассказала старший аналитик ИАЦ "Альпари" Анна Бодрова. По оценкам эксперта, остановка в росте бумаг "Газпрома" может, гипотетически, означать разворот рынка к коррекции. Но пока акция выросла до нового максимума на уровне 339,92 рубля и может ориентироваться на 350 рублей.

Спросом пользуются бумаги "Фосагро" (+4,65%), обновившие пик на уровне 5 тыс. 170 рублей. Если бумаге удастся зафиксироваться выше 5 тыс. рублей, новой целью подъема станет 5 тыс. 200 рублей, полагает Бодрова.

В минусе бумаги компаний металлургического сектора - от "Мечела", фаворита предыдущих дней, до НЛМК и "Норникеля". Смены настроений здесь нет, но есть вполне понятная коррекция, добавила эксперт.