Завод по производству стройматериалов запустили в Тольятти при поддержке Корпорации МСП

МОСКВА, 14 сентября. /ТАСС/. Завод "Флоркон" по производству изделий из самоуплотняющегося бетона запущен в Тольятти при финансовой поддержке Корпорации МСП (входит в группу ВЭБ.РФ). На нем будет создано около 130 новых рабочих мест, дополнительный импульс к развитию получат малые и средние предприятия в смежных отраслях деятельности, сообщили во вторник в пресс-службе корпорации.

"Проект успешно реализован, в том числе при финансовой поддержке Корпорации МСП. Ранее институт развития предоставил гарантии на сумму 345,1 млн рублей в качестве обеспечения по займам Фонда развития промышленности (группа ВЭБ.РФ) на 244 млн рублей и Фонда развития моногородов (группа ВЭБ.РФ) на 249,5 млн рублей. Бюджет инвестиционного проекта составил более 750 млн рублей. Ежегодная выручка предприятия при выходе на полную производственную мощность составит, как ожидается, около 3 млрд рублей", - говорится в сообщении.

Проекту также была оказана поддержка со стороны губернатора Самарской области Дмитрия Азарова в рамках деятельности совета по улучшению инвестиционного климата в Самарской области, Министерства экономического развития и инвестиций Самарской области, администрации Тольятти.

Продукция предприятия будет поставляться заказчикам железнодорожным, водным и автомобильным транспортом в Москву и Московскую область, Санкт-Петербург и Ленинградская область, Пермский край, Татарстан, Волгоградскую, Свердловскую, Челябинскую и другие области. Завод будет выпускать сборные строительные конструкции из бетона, цемента и искусственного камня, уточнили в пресс-службе.

Корпорация МСП - федеральный институт развития малого и среднего предпринимательства, входит в группу ВЭБ.РФ. Корпорация предоставляет гарантии и поручительства для кредитования бизнеса, обеспечивает доступ к закупкам крупнейших заказчиков и помогает попасть на полки ритейлеров. Также оказывает финансовую поддержку через МСП Банк и краудинвестинговые платформы, проводит обучение предпринимательским компетенциям и реализует программы по акселерации бизнеса. Через УК "МИР" финансирует компании на стадии роста и развития. При помощи дочерних региональных лизинговых компаний оказывает льготную лизинговую поддержку.