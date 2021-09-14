В Петербурге АО "Метрострой Северной Столицы" начало закупать материалы для строительства

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 14 сентября. /ТАСС/. Компания "Метрострой Северной Столицы" (МССС) приступила к закупке материалов и комплектующих для строительства метрополитена, до конца 2021 года планируется опубликовать лотов более чем на 0,5 млрд рублей. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе компании.

"АО МССС опубликовало 10 лотов на закупку материалов и комплектующих для строительства метрополитена, в том числе на отделку, арматуру, песок и т. д. Всего в соответствии с согласованным бюджетом компании на 2021 год будет опубликовано лотов на общую сумму более 500 млн рублей", - говорится в сообщении.

В пресс-службе также отметили, что ранее компанией был проведен конкурс на поставку спецодежды и самоспасателей для подземных работ. Также определен поставщик на проведение медицинских осмотров. Генеральный директор АО МССС Владимир Шмидт рассказал, что закупки направлены на формирование запаса материалов.

"Компания готовится приступить к работе на объектах метростроения сразу после подписания госконтрактов. Речь идет о двух линиях: Красносельско-Калининская линия и Лахтинско-Правобережная линия. Объемы закупок сформированы с учетом производственной программы до конца года", - сказал он.

В конце августа этого года крупнейшая петербургская компания по строительству метрополитена "Метрострой" была признана банкротом по решению Арбитражного суда Санкт-Петербурга и Ленинградской области. В компании была введена процедура конкурсного производства.

ОАО "Метрострой" ведет свою историю с 1941 года, она занималась строительством всех станций метро в городе, а также монтажными работами на других крупных объектах в Петербурге. В феврале 2020 года суд ввел в отношении нее процедуру наблюдения и назначил временного управляющего. В октябре 2020 года при участии ВТБ была создана компания "Метрострой Северной столицы", 65% акций которой переданы в собственность города. Планируется, что МССС станет единственным поставщиком и генподрядчиком при строительстве метрополитена Петербурга.