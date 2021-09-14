"Алмаз-Антей" поставит более 100 компрессорных установок "Газпрому" на 2 млрд рублей

ТЮМЕНЬ, 14 сентября. /ТАСС/. Концерн "Алмаз-Антей" поставит более 100 компрессорных установок компании "Газпром газомоторное топливо" на сумму около 2 млрд рублей. Они нужны для очистки и охлаждения природного газа, сообщил во вторник журналистам на Тюменском нефтегазовом форуме (TNF) заместитель генерального директора по производственно-технологической политике концерна Александр Ведров.

"Концерн осуществит поставку более 100 компрессорных установок на общую сумму около 2 млрд рублей. Компрессорная установка предназначена для очистки и охлаждения компримированного природного газа в системе автомобильной газонаполнительной компрессорной станции", - сказал он.

Ведров добавил, что концерн единственный в России выпускает такие установки. Испытания первых двух установок из серии уже завершены с положительным результатом. Сроки поставки следующих 18 в настоящее время определяются.

АО "Концерн ВКО "Алмаз-Антей" - одно из крупнейших интегрированных объединений российского оборонно-промышленного комплекса. На предприятиях холдинга трудятся около 140 тысяч человек. Продукция концерна стоит на вооружении более чем в 50 странах мира. Также концерн производит гражданскую продукцию.

TNF 2021 проходит в Западно-Сибирском инновационном центре в Тюмени с 14 по 16 сентября. Он включает более 30 мероприятий - пленарные сессии, технологические дни и дни поставщика энергетических компаний, круглые столы, деловые завтраки, мастер-классы, конференции, онлайн-площадки и т.д. Организаторами выступают правительство РФ и правительство Тюменской области, ТАСС является генеральным информационным партнером форума.