"Алмаз-Антей" сообщил, что беспилотник "Сарма" могут применять компании ТЭК в Арктике

ТЮМЕНЬ, 14 сентября. /ТАСС/. Подводный необитаемый беспилотный аппарат "Сарма" с автономностью хода до трех месяцев может быть востребован нефтегазодобывающими компаниями, работающими в арктических условиях. Об этом во вторник сообщил ТАСС на Тюменском нефтегазовом форуме (TNF) заместитель генерального директора по производственно-технологической политике концерна "Алмаз-Антей", производящего беспилотник, Александр Ведров.

"Сарма" может быть востребована у добывающих компаний. "Газпром" говорит про подводные аппараты, которые будут парковаться под водой в местах подводной добычи газа. Они будут управляться дистанционно в случае необходимости визуального осмотра либо доставки инструмента и каких-то манипуляций. Аппарат будет воздухонезависимым, он может долго без всплытия на поверхность выполнять манипуляции. Это важно в условиях ледяной обстановки и Арктики", - сказал он.

Ведров добавил, что о вариантах сотрудничества можно будет говорить после окончательной разработки аппарата, определения его стоимости и эффекта, который он может принести.

Подводный беспилотник оснащен высокоточным навигационным оборудованием, системой связи, а также широким набором инструментов для решения различных задач под водой. Аппарат сможет в течение продолжительного времени, в том числе подо льдом, проводить исследования глубин Мирового океана, транспортировать различные грузы, обслуживать подводные сооружения и другое. Модульная конструкция беспилотника изготовлена с применением новейших материалов и внедрением множества новых технологических решений в области создания автономных беспилотных подводных робототехнических комплексов большого водоизмещения.

АО "Концерн ВКО "Алмаз-Антей" - одно из крупнейших интегрированных объединений российского оборонно-промышленного комплекса. На предприятиях холдинга трудятся около 140 тыс. человек. Продукция концерна стоит на вооружении более чем в 50 странах мира. Также концерн производит гражданскую продукцию.

TNF 2021 проходит в Западно-Сибирском инновационном центре в Тюмени с 14 по 16 сентября. Он включает более 30 мероприятий: пленарные сессии, технологические дни и дни поставщика энергетических компаний, круглые столы, деловые завтраки, мастер-классы, конференции, онлайн-площадки и т. д. Организаторами выступают правительство РФ и правительство Тюменской области, ТАСС является генеральным информационным партнером форума.