Россия предложила производить "Спутник V" в Боливии

МОСКВА, 14 сентября. /ТАСС/. Россия предложила Боливии производить вакцину "Спутник V" на территории южноамериканской республики. Об этом заявил во вторник замминистра внешней торговли и интеграции Боливии Бенхамин Бланко во время видеомоста со странами Латинской Америки.

"Россия предложила производить свою вакцину ["Спутник V"] в нашей стране и искать местных партнеров в Боливии для производства своей вакцины, - сказал он. - Это важный сигнал для всего мира, что Россия открыта для того, чтобы поделиться своими знаниями, своими технологиями с разными странами, и Боливия рассчитывает наладить производство российской вакцины на своей территории. Это будет прекрасным примером совместных инвестиций наших стран".

Бланко также подчеркнул значимость поставок российской вакцины в Боливию. "Я хочу отметить роль России в поставках вакцины "Спутник V". Об этом говорил наш президент Луис Арсе, один из первых президентов, который привился этой вакциной. Я хочу отметить ту двустороннюю работу, которую мы вели совместно с российским правительством, которая позволила нам подписать договор о поставках этой вакцины в Боливию".

Вакцинация от коронавируса с использованием "Спутника V" началась в Боливии 29 января. Еще до прибытия в страну препарата пресс-секретарь главы государства Хорхе Рихтер сообщал о намерении Арсе привиться одним из первых, чтобы показать доверие к процессу вакцинации. В мае Арсе привился "Спутником V". В настоящее время в Боливии помимо российской вакцины используются препараты от COVID-19 производства британско-шведской AstraZeneca и китайской Sinopharm.