Украина при снижении транзита газа переориентирует свою ГТС на внутренний рынок

КИЕВ, 14 сентября. /ТАСС/. Украина в случае снижения транзита газа через свою территорию переориентирует свою ГТС на внутренний рынок, из-за чего ЕС может потерять гибкий и надежный маршрут. Об этом заявил министр энергетики Украины Герман Галущенко во вторник на встрече со статс-секретарем Министерства экономики и энергетики ФРГ Андреасом Файхтом.

"Если транзитные объемы недостаточно загружены, украинскую ГТС придется оптимизировать для передачи около 30 млрд куб. м газа только на внутреннем рынке. ЕС потеряет надежный, гибкий и независимый маршрут, и это даст России еще больше рычагов влияния на геополитику", - приводит слова министра пресс-служба украинского правительства.

По информации кабинета министров страны, собеседники обсудили угрозы реализации проекта "Северный поток - 2" и возможности их предотвращения. "Мы считаем проект "Северный поток - 2" основным риском для энергетической безопасности в Европе, - отметил Галущенко. - Это угрожает энергетической независимости стран Восточной Европы и подрывает безопасность Украины, а перенаправление газовых потоков создаст дефицит газа в ряде европейских стран".

По мнению украинского министра, выходом из сложившейся ситуации могут стать "общие и решительные действия европейского сообщества, которые продемонстрируют солидарность и уважение к европейскому законодательству".

Во время встречи стороны также затронули вопросы декарбонизации энергетического сектора и синхронизацию украинской энергосистемы с европейской ENTSO-E.

Ранее "Газпром" сообщил, что строительство "Северного потока - 2" завершено утром 10 сентября. Как ожидается, далее будут проведены пусконаладочные работы. Как сообщили в "Газпроме", по газопроводу "Северный поток - 2" в текущем году может быть поставлено 5,6 млрд куб. м газа. В офисе украинского президента заявили, что Украина продолжит выступать против начала эксплуатации "Северного потока - 2", несмотря на завершение его строительства.