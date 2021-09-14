В АКОРТ заявили, что ретейл не видит недостатка запасов шампанского

МОСКВА, 14 сентября. /ТАСС/. Российские торговые сети не наблюдают недостатка запасов шампанского и готовы к повышенному спросу в предновогодний сезон. Об этом ТАСС сообщил председатель президиума Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ) Игорь Караваев.

"В настоящий момент в торговых сетях - членах АКОРТ не отмечается недостатка запасов или сокращение ассортимента игристых и шампанских вин. Для потребителей доступны напитки как отечественных, так и зарубежных производителей", - сказал он.

Караваев отметил, что ежегодно в Россию поставляется около 1,5 млн бутылок французского шампанского в год, и это поставки продукции высокого ценового сегмента. "В сегменте массового потребления в основном представлена продукция отечественных производителей. Сформированные товарные запасы торговых сетей позволяют удовлетворять как текущий потребительский спрос, так и потенциальный рост продаж в праздничные и предновогодний периоды по любым категориям алкогольных напитков", - сказал он.

Караваев напомнил, что шампанское и игристые вина не являются продуктом ежедневного спроса. Он отметил, что в торговых сетях всплеск спроса на эти алкогольные напитки наблюдается накануне традиционных праздников, например, 8 марта. При этом в период новогодних праздников повышенный спрос растягивается на весь декабрь и большую часть января, добавил глава АКОРТ. "Как правило, в последнем квартале года продажи в этой категории увеличиваются в среднем в 2-2,5 раза по сравнению с третьим кварталом", - подчеркнул он.

Особенности производства и оборота винодельческой продукции в РФ

2 июля президент РФ Владимир Путин подписал принятый ранее Госдумой и одобренный Советом Федерации закон, определяющий особенности производства и оборота винодельческой продукции в РФ. Поправки, в частности, гласят, что "использование географического указания и наименования места происхождения товара в отношении винодельческой продукции осуществляется в рамках российской национальной системы" в соответствии с законодательством о виноградарстве и виноделии. При этом в закон 1995 г. о госрегулировании оборота спиртного внесены изменения, согласно которым в перечислении видов алкогольной продукции, в частности, слова "игристое вино (шампанское)" заменены словами "игристое вино, включая российское шампанское". Закон определяет и другие особенности производства и оборота винодельческой продукции в целях определения четких правил функционирования отрасли.

В связи с этим сопредседатели комитета вин Шампани Максим Тубар и Жан-Мари Барийер призвали французских производителей приостановить поставки шампанского в Россию. Однако затем Межпрофессиональный комитет вин Шампани решил с 15 сентября возобновить поставки шампанского в РФ.