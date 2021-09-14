ЕЭК утвердила мероприятия для реализации макроэкономической политики ЕАЭС

МОСКВА, 14 сентября. /ТАСС/. Совет Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) утвердил список мероприятий, направленных на реализацию основных направлений макроэкономической политики стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС) на 2021-2022 годы, говорится в сообщении ЕЭК.

"Совет Евразийской экономической комиссии на заседании 14 сентября утвердил перечень мероприятий по реализации основных ориентиров макроэкономической политики государств ЕАЭС на 2021 - 2022 годы", - отмечают в комиссии.

По данным ЕЭК, мероприятия перечня по реализации основных ориентиров сгруппированы в четыре направления. Первое направление - это обеспечение макроэкономической стабильности и формирование благоприятных условий для восстановления предпринимательской активности и наращивания объемов инвестиций. Второе направление - это создание благоприятных условий для развития производственной кооперации в обрабатывающей промышленности. К третьему направлению относятся мероприятия по развитию научно-технологического и производственного потенциала ЕАЭС. Четвертая группа мероприятий направлена на расширение возможностей внутреннего рынка союза и взаимовыгодных отношений с третьими странами.

Как сообщалось ранее, основные ориентиры макроэкономической политики были одобрены Высшим Евразийским экономическим советом 21 мая текущего года. В документе зафиксирован ориентир роста для стран Союза в 4,5-5,5% в год.