Свердловская область планирует направить почти 12 млрд рублей на развитие Екатеринбурга

ЕКАТЕРИНБУРГ, 14 сентября. /ТАСС/. Власти Свердловской области планируют направить 11,9 млрд рублей инфраструктурных кредитов на развитие пяти планировочных районов Екатеринбурга. Об этом сообщил губернатор Евгений Куйвашев на совещании по социально-экономическому развитию Уральского федерального округа во вторник.

"По первым двум инструментам [инфраструктурные облигации и инфраструктурные бюджетные кредиты] мы направили в Минстрой России соответствующие заявки. Так, по инфраструктурным бюджетным кредитам Свердловской области распределен лимит 11,9 млрд рублей. Средства планируем направить на развитие пяти планировочных районов Екатеринбурга в 2022-2023 годах", - цитирует Куйвашева департамент информационной политики региона.

Губернатор уточнил, что в числе проектов - лицей нового поколения и трамвайная линия в микрорайоне Солнечный, поликлиника для взрослых в районе Академический, а также улично-дорожная сеть в микрорайоне Новокольцовский, где идет строительство Деревни Универсиады, а в дальнейшем разместится новый кампус Уральского федерального университета.

Кроме того, в Минэкономразвития России направлены предложения по проектам, которые Свердловская область планирует реализовать на средства, высвобождаемые после реструктуризации бюджетных кредитов, отмечается в сообщении департамента. Речь идет о двух проектах с высоким объемом ожидаемых налоговых отчислений - о локализации производства малой авиационной техники на базе Уральского завода гражданской авиации и о строительстве и эксплуатации трамвайной линии, которая соединит Екатеринбург и город Верхнюю Пышму.

Ранее в департаменте информационной политики региона ТАСС сообщили, что власти Свердловской области подали заявку на получение инфраструктурных кредитов объемом более 50 млрд рублей. Речь идет о проектах, связанных с дорогами, жилищно-коммунальным хозяйством, строительством многоквартирных домов и транспортной сферой.