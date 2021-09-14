Реализация проектов в Латинской Америке расширит ассортимент товаров на экспорт из Москвы

МОСКВА, 14 сентября. /ТАСС/. Участие в реализации инфраструктурных проектов в Латинской Америке расширит ассортимент товаров, экспортируемых из Москвы в страны этого региона. Об этом во вторник сообщила заместитель руководителя Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Анна Кузменко.

"Ассортимент экспортируемых [из Москвы] товаров, я думаю, можно значительно увеличить - например, включаясь в реализацию инфраструктурных проектов, реализуемых в странах Латинской Америки. Так, например, в одной только Мексике, мы знаем, что существует программа, включающая 39 инфраструктурных проектов на общую сумму почти $45 млрд. Речь идет о строительстве таких масштабных объектов, как автомагистрали, порты, железные дороги, об энергетических проектах, о проектах по водоснабжению, по утилизации и перемещению отходов", - сказала она на пленарной сессии международного телемоста Moscow - Latin America 2021.

По мнению Кузменко, это, однозначно, открывает большие возможности перед столичными производителями, потому что среди них есть производители стройматериалов, техники и необходимого оборудования. Товарооборот между Мексикой и Москвой с начала 2021 года вырос на $360 млн, отметила она. Кузменко считает, что "это точно не предел для совершенства".

"Учитывая активное развитие сельского хозяйства Латиноамериканского региона, также наверняка может быть интересна продукция наших производителей, которые выпускают технику и оборудование, используемые в сельском хозяйстве. Сегодня наши производители предлагают не только датчики, отдельные запчасти, чипы, используемые в сельскохозяйственной технике, но и непосредственно сами машины высокого качества. Один из столичных экспортеров уборочной и дорожной техники производит, например, технику по кошению травы, которая может быть полезна при заготовке кормового сена", - сказала она.

Еще одно перспективное направление для торгового сотрудничества - опыт и компетенции московских производителей в обустройстве месторождений, строительстве трубопроводной инфраструктуры, нефтесервис и нефтепромысловое оборудование, отметила Кузменко.

В ходе международного телемоста Moscow - Latin America 2021 представители деловых и бизнес-кругов стран Латинской Америки обсудят со столичными компаниями потенциал и возможности экспорта продукции в данные регионы. В ходе телемоста затронут вопросы, касающиеся преимуществ московских производителей и перспектив экспорта в латиноамериканские страны, а также потенциала промышленной кооперации.