"Моспром" провел для экспортеров 15 закупочных мероприятий за 2021 год

МОСКВА, 14 сентября. /ТАСС/. Центр "Моспром" провел за восемь месяцев 2021 года 10 бизнес-миссий и пять зарубежных выставок для 87 производственных компаний столицы. Об этом во вторник журналистам сообщила заместитель руководителя Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Анна Кузменко.

"["Моспром"] организует бизнес-миссии, в рамках которых подбирает и верифицирует потенциальных покупателей для наших московских производителей и организует для них целевые переговоры. За 2021 год уже проведено 10 бизнес-миссий для 70 московских производственных компаний и организовано участие 17 экспортеров в пяти международных выставках", - сказала она в ходе пресс-брифинга, прошедшего в рамках международного телемоста Moscow - Latin America 2021.

Центр "Моспром" был создан Департаментом инвестиционной и промышленной политики Москвы, он занимается поддержкой столичного промышленного экспорта и экспорта продукции АПК.

В ходе международного телемоста Moscow - Latin America 2021 представители деловых и бизнес-кругов стран Латинской Америки обсуждают со столичными компаниями потенциал и возможности экспорта столичной продукции в данные регионы. В ходе телемоста обсуждаются вопросы, касающиеся преимуществ московских производителей и перспектив экспорта в латиноамериканские страны, а также потенциала промышленной кооперации.