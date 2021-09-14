Ивановские власти вдвое увеличат программу поддержки местных инициатив

ИВАНОВО, 14 сентября. /ТАСС/. Программа поддержки местных инициатив в Ивановской области, которая предполагает благоустройство дворовых и общественных пространств, будет увеличена в 2022 году вдвое, до 100 млн рублей. Об этом во вторник сообщает пресс-служба правительства региона.

"На следующий год мы увеличим программу в два раза, до 100 млн рублей. Это даст, во-первых, возможность вписаться в рост цен на строительные материалы, а, во-вторых, очень важно увеличить количество дворов и пространств, которые мы делаем", - приводит пресс-служба слова губернатора Станислава Воскресенского, который сегодня принял участие в форуме территориального общественного самоуправления.

Глава региона напомнил, что поначалу на реализацию этой региональной программы выделяли 10 млн рублей, потом финансирование возросло до 50 млн рублей, но и сегодня программа продолжает пользоваться поддержкой населения. "Мы с вами создали программу местных инициатив, суть которой в том, чтобы люди, которые неравнодушны к месту, где они живут, смогли подать заявку, победить и получить грант: кто-то во дворике на эти деньги ставит спортивную площадку, кто-то детскую площадку, кто-то асфальтирует. Но люди это решают сами, это очень важно, что жители сами определяют, что делать. Я считаю, что эту активность мы должны поддерживать", - отметил глава региона.

По данным областного правительства, всего в регионе действует 338 ТОС в 84 муниципальных образованиях. На территории ТОС проживают около 190 тыс. человек. Благодаря реализации программы местных инициатив, которая действует в регионе с 2019 года, в Ивановской области удалось благоустроить 224 объекта, из них 96 проектов - по итогу 2021 года.