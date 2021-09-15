В США регулятор обвинил в нарушениях агентство по сбору данных о мобильных приложениях

ВАШИНГТОН, 15 сентября. /ТАСС/. Федеральная комиссия по ценным бумагам и биржам США обвинила в ряде нарушений американское аналитическое агентство App Annie и одного из его основателей Бертрана Шмитта, с них взыщут штраф в размере более $10 млн. Об этом говорится в заявлении, опубликованном во вторник на сайте данного регулирующего органа.

Как следует из документа, агентство и Шмитт, который ранее был его руководителем, согласились "урегулировать обвинения в мошенничестве с ценными бумагами". Они касаются "вводящих в заблуждение действий и искажения информации" о том, как App Annie получала данные.

В заявлении констатируется, что App Annie входит в число крупнейших поставщиков представляющей рыночную ценность информации о работе мобильных приложений, в том числе сведений о том, сколько раз эти программы были скачены пользователями. Кроме того, агентство дает оценки относительно того, какую прибыль получили разработчики. Речь, в частности, идет о сведениях, которые владеющие правами на приложения компании не раскрывают.

По данным комиссии, специалисты App Annie, в частности, получали от некоторых компаний сведения на условиях конфиденциальности. В агентстве обещали не публиковать указанные сведения до того, как они будут обезличены или обобщены. В документе подчеркивается, что в период с конца 2014 года до середины 2018 года в App Annie нарушали данное обещание, чтобы сделать продаваемые сведения "более ценными".

Как полагают в комиссии, в App Annie осознавали, что клиенты агентства на основе предоставляемых им данных "принимают решения относительно инвестиций". В заявлении уточняется, что законы США запрещают "публикацию вводящей в заблуждение информации в связи с покупкой или продажей ценных бумаг".

В комиссии пояснили, что с App Annie взыщут штраф в размере $10 млн, со Шмитта - $300 тыс. Ему также запрещено в течение трех лет занимать высокие руководящие посты в частных компаниях.