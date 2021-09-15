Власти КНР сообщили об отсутствии роста безработицы в августе

ПЕКИН, 15 сентября. /ТАСС/. Доля безработных среди городского населения КНР в августе составила 5,1%, не изменившись по сравнению с июлем. Как сообщило в среду Государственное статистическое управление Китая, за восемь месяцев власти создали 9,38 млн новых рабочих мест.

Данные о рынке занятости в сельской местности в ежемесячных правительственных отчетах о внутренней экономической ситуации в КНР никогда не приводятся. Это объясняется спецификой факторов, влияющих на изменение соответствующего показателя.

Как уточняется в докладе, распространенном на пресс-конференции, безработица среди лиц младше 25 лет составила 15,3%. У основной категории граждан в возрасте от 25 до 59 лет она достигает 4,3%.

Согласно статистике, в 2020 году правительство КНР добилось увеличения числа трудоустроенных лиц на 11,86 млн человек, выполнив план на 131,8%. Уровень безработицы тогда составил 5,2%.