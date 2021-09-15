Глава Якутии раскритиковал работу региональной авиакомпании

ЯКУТСК, 15 сентября. /ТАСС/. Глава Якутии Айсен Николаев в среду высказал недовольство работой региональной авиакомпании "Якутия". По его мнению, высказанному в ходе пресс-конференции, давно настало время принимать серьезные кадровые решения.

"Я крайне недоволен руководством компании ["Якутия"] с точки зрения тех проблем, которые у них никак не уменьшаются. Это и задержки рейсов, причем я не говорю о тех задержках, которые связаны с [природными] пожарами и так далее. <...> Но когда сейчас неделями не выполняются рейсы на северные наши районы, это вызывает не просто удивление, это говорит о том, что у компании есть какие-то глубокие проблемы, которые руководство неправильно анализировало, неправильно принимало меры. Необходимо, в том числе, усилить работу совета директоров. И вообще, я считаю, что правительству пора, если есть необходимость, принимать кадровые решения по авиакомпании", - сказал Николаев и тут же выразил удивление, что в отношении авиакомпании до сих пор не было принято никаких серьезных кадровых решений.

Глава республики добавил, что сейчас не планируется включать региональную "Якутию" в объединенную дальневосточную авиакомпанию "Аврора". По его словам, необходимо подождать несколько лет, чтобы дальневосточная компания стала более сильной и мощной, а также обновила свой парк современными самолетами.

"И, может быть, тогда будет нами поставлен вопрос о том, чтобы объединяться с ней [с объединенной дальневосточной авиакомпанией "Аврора"]. Мы пока договорились на уровне правительства РФ, что наша компания ["Якутия"] существует отдельно, но пакет акций будет передан в собственность компании "Аврора". И авиакомпания "Аврора" просто будет участвовать в управлении, не имея пока контрольного пакета. Мы на это пошли, потому что понимаем, что в случае прихода федеральных субсидий сюда через авиакомпанию "Аврора" это скажется на снижении стоимости билетов, на увеличении количества авиарейсов и на переоснащении воздушного флота", - объяснил глава республики.

Авиакомпания "Якутия" на 100% принадлежит правительству республики. Она создана в 2002 году на базе "СахаАвиа" и "Якутских авиалиний". Головной офис располагается в Якутске, представительства - более чем в 30 городах России и зарубежья.