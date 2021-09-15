В Москве заработал робот-продавец сим-карт от российского разработчика

ПЕРМЬ, 15 сентября. /ТАСС/. Российская компания "Промобот" и телеком-дистрибьютор GoldenSIM создали робота для продажи сим-карт, который приступил к работе в Москве. В случае успеха пилотного проекта планируется закупка десяти таких роботов, которые будут работать в разных городах России, рассказал ТАСС директор по развитию компании "Промобот" Олег Кивокурцев.

"Ключевая особенность робота - технология удаленной самоидентификации, благодаря которой клиенты могут получать сим-карты самостоятельно. Робот выдает сим-карту клиенту и дает инструкции по регистрации, клиент регистрируется через робота или мобильное приложение и активирует сим-карту", - рассказал собеседник агентства.

Робот сможет рассказать покупателю, как скачать приложение и зарегистрироваться в нем. Также он может поддерживать диалог на любую тему не только на русском, но и на испанском и английском языках. Робот будет ежедневно "переезжать", работая в аэропортах, торговых центрах или на вокзалах.

Компания "Промобот" основана в 2015 году в Перми. С того же года является резидентом "Сколково". На данный момент компания является крупнейшим производителем автономных сервисных роботов в Европе. Они трудятся в 40 странах мира администраторами, промоутерами, консультантами, гидами и консьержами.