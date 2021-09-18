Председатель Еврокомиссии посетит Бухарест 27 сентября

БУХАРЕСТ, 18 сентября. /ТАСС/. Председатель Европейской Комиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен посетит Бухарест 27 сентября. Об этом сообщила в пятницу представитель ЕК Дана Спинант.

"Могу подтвердить, что мы завершаем оценку Национального плана восстановления и устойчивости, внесенного Румынией, - приводит ее слова агентство AGERPRES. - Мы завершим этот процесс в предстоящие дни, и председатель [Еврокомиссии] будет в Бухаресте 27 сентября".

"Урсула фон дер Ляйен приедет в Румынию 27 сентября, и это означает, что Национальный план восстановления и устойчивости для Румынии одобрен, - сказал премьер-министр страны Флорин Кыцу. <...> И другая хорошая новость: из €48 млрд, из всех программ устойчивого развития в Европе €9,7 млрд предназначены для транспорта в Румынии".

Всего Румыния рассчитывает получить из Фонда ЕС по восстановлению экономики от последствий пандемии €29,2 млрд посредством Национального плана восстановления и устойчивости.

Еврокомиссия объявила о своей инициативе создания Фонда восстановления европейской экономики объемом €672,5 млрд в апреле 2020 года, его основные параметры были утверждены на саммите ЕС в июне 2020 года, он был окончательно утвержден в феврале 2021 года. Этот фонд является основным элементом программы ЕС нового поколения объемом около €750 млрд.