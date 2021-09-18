Хайнань выдвигается в лидеры среди регионов КНР по экологичным источникам энергии

ХАЙКОУ /Китай/, 18 сентября. /ТАСС/. Хайнань быстро выдвигается в лидеры среди прочих регионов Китая по внедрению экологичных источников энергии, прежде всего в области транспортных коммуникаций. Об этом сообщила газета "Хайнань жибао".

Как уточняет издание, по доле машин на альтернативных видах топлива в автопарке самая южная китайская провинция занимает уже четвертое место среди административно-территориальных единиц КНР. Согласно официальным данным, по данному показателю Хайнань уступает лишь трем городам центрального подчинения страны - Шанхаю, Пекину и Тяньцзиню.

Из правительственных подсчетов следует, что к концу прошлого месяца на Хайнане насчитывалась уже 91 тыс. автомобилей на источниках энергии, причиняющих минимальный вред окружающей среде. Их доля от суммарного количества автотранспорта в провинции составила 5,6%. Ожидается, что данный показатель будет постоянно расти и уже в ближайшем будущем экологичные машины займут в регионе лидирующее место: за январь - август количество новых регистраций авто, относящихся к данной категории, возросло более чем на 152%.

"К 2030 году в нашей провинции будет насчитываться около 2 млн автомобилей на альтернативных источниках энергии, - заявил глава инспекционного управления по делам экологичного транспорта при департаменте промышленности и информатизации Хайнаня Сюй Тао. - В ближайшие годы этот сегмент автомобильного рынка будет стабильно увеличиваться".

Он уточнил, что Хайнаньский порт свободной торговли планирует экспортировать экологичные авто и компоненты к ним в страны Юго-Восточной Азии. "Тем самым мы рассчитываем предоставить местной отрасли доступ к более масштабному рынку", - добавил Сюй Тао.

Администрация Хайнаня проводит целенаправленную политику по повышению уровня экологии: власти успешно улучшают качество земельных, воздушных и водных ресурсов, увеличивают площадь лесных массивов, которые покрывают примерно две трети острова. На западе провинции в районе небольшого городского поселения Хайвэй расширяется строительство атомной электростанции, позволяющей заметно снизить долю углеводородов в энергетическом балансе. Кроме того, здесь активно внедряются солнечные технологии. Что касается автотранспорта, к 2030 году в регионе будут полностью прекращены продажи машин на традиционных видах топлива.