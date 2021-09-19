Власти материкового Китая запретили ввоз некоторых фруктов с Тайваня из-за паразитов

ПЕКИН, 19 сентября. /ТАСС/. Главное таможенное управление КНР приняло решение о запрете ввоза сахарных яблок (аннона чешуйчатая) и яванских яблок с Тайваня из-за обнаруженных в них паразитов. Как говорится в опубликованном в воскресенье сообщении ведомства, эта мера вступит в силу с 20 сентября.

Речь идет о мучнистом черве, который был обнаружен в такой продукции. "Для предотвращения эпидемических рисков для флоры и в соответствии с законодательными и правовыми актами материковой части Китая принято решение с 20 сентября 2021 года временно приостановить ввоз на материк сахарных и яванских яблок из тайваньского региона", - указано в сообщении ведомства.

С 1 марта этого года Китай также запретил ввоз ананасов с Тайваня. Как указывали власти КНР, это решение также было принято из-за обнаружения вредителей, в то же время администрация острова назвала эту меру политически мотивированной и пообещала оспорить ее во Всемирной торговой организации (ВТО). На Китай приходилось около 90% экспортных поставок ананасов Тайваня. В 2019 году они оценивались в 51,1 тыс. тонн.

Тайвань управляется собственной администрацией с 1949 года, когда на остров бежали остатки сил Гоминьдана во главе с Чан Кайши (1887-1975), потерпев поражение в гражданской войне в Китае. С тех пор Тайвань сохраняет флаг и некоторые другие атрибуты Китайской Республики, существовавшей на материке до прихода к власти коммунистов. Пекин считает остров одной из провинций КНР.