Эксперт считает, что рост цен на гречку можно объяснить недостатком сырья между сезонами

МОСКВА, 20 сентября. /ТАСС/. Рост цен на гречку в России можно объяснить временным недостатком сырья между сезонами, поскольку цена на гречиху у производителей и гречневую крупу у фасовщиков не росла с мая. Такую точку зрения ТАСС высказал исполнительный директор ассоциации Руспродсоюз Дмитрий Востриков.

"Цена на гречиху у производителей и гречневую крупу у фасовщиков не росла с мая месяца и некоторое изменение цен в сторону роста в начале сентября можно объяснить временным недостатком сырья между сезонами", - сказал он.

По мнению Вострикова, дальнейшую динамику возможно анализировать после поступления цифр по валовому сбору гречихи. Он отметил, что урожай этого года еще не известен, так как основные регионы-продуценты только приступают к уборке. Глава ассоциации напомнил, что Минсельхоз ожидает увеличения валового сбора гречихи в 2021 году, поскольку посевные площади под эту культуры были увеличены до 978 тыс. га (+12%). "В 2020 году Россия собрала 893 тыс. тонн гречихи против 786 тыс. тонн в 2019 году, в этом сезоне урожай будет собран больше, если уборочная пройдет без сюрпризов", - сказал эксперт.

Он добавил, что спрос со стороны крупозаводов находится на уровне прошлого года, а экспорт сейчас "под большим вопросом", поэтому дополнительного спроса не создает.

Ранее РБК написал о том, что розничные цены на гречку этим летом обновили десятилетний максимум: крупа стоила больше, чем весной 2020 года, когда ее активно скупали в преддверии карантина.