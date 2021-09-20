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Эксперт считает, что рост цен на гречку можно объяснить недостатком сырья между сезонами

Дальнейшую динамику возможно анализировать после поступления цифр по валовому сбору гречихи, отметил исполнительный директор ассоциации Руспродсоюз Дмитрий Востриков

МОСКВА, 20 сентября. /ТАСС/. Рост цен на гречку в России можно объяснить временным недостатком сырья между сезонами, поскольку цена на гречиху у производителей и гречневую крупу у фасовщиков не росла с мая. Такую точку зрения ТАСС высказал исполнительный директор ассоциации Руспродсоюз Дмитрий Востриков.

"Цена на гречиху у производителей и гречневую крупу у фасовщиков не росла с мая месяца и некоторое изменение цен в сторону роста в начале сентября можно объяснить временным недостатком сырья между сезонами", - сказал он.

По мнению Вострикова, дальнейшую динамику возможно анализировать после поступления цифр по валовому сбору гречихи. Он отметил, что урожай этого года еще не известен, так как основные регионы-продуценты только приступают к уборке. Глава ассоциации напомнил, что Минсельхоз ожидает увеличения валового сбора гречихи в 2021 году, поскольку посевные площади под эту культуры были увеличены до 978 тыс. га (+12%). "В 2020 году Россия собрала 893 тыс. тонн гречихи против 786 тыс. тонн в 2019 году, в этом сезоне урожай будет собран больше, если уборочная пройдет без сюрпризов", - сказал эксперт.

Он добавил, что спрос со стороны крупозаводов находится на уровне прошлого года, а экспорт сейчас "под большим вопросом", поэтому дополнительного спроса не создает.

Ранее РБК написал о том, что розничные цены на гречку этим летом обновили десятилетний максимум: крупа стоила больше, чем весной 2020 года, когда ее активно скупали в преддверии карантина.

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Россия
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