{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Белоруссия до конца года планирует принять на БелАЭС две миссии МАГАТЭ

Во время встречи министра энергетики Виктора Каранкевича с генеральным директором МАГАТЭ Рафаэлем Гросси речь шла и о проекте новой рамочной программы сотрудничества Белоруссии и МАГАТЭ на 2022-2027 годы

МИНСК, 20 сентября. /ТАСС/. Власти Белоруссии до конца года планируют принять на БелАЭС миссии МАГАТЭ по вопросам развития регулирующей инфраструктуры и эксплуатационной безопасности. Об этом сообщила в понедельник пресс-служба Минэнерго республики по итогам встречи министра энергетики Виктора Каранкевича с генеральным директором МАГАТЭ Рафаэлем Гросси в рамках 65-й сессии агентства в Вене.

"До конца года в Беларуси ожидают две повторные миссии МАГАТЭ по оценке достигнутого прогресса в вопросах развития регулирующей инфраструктуры и эксплуатационной безопасности", - говорится в сообщении.

В ведомстве добавили, что во время встречи с Гросси речь шла и о проекте новой рамочной программы сотрудничества Белоруссии и МАГАТЭ на 2022-2027 годы, который сейчас готовится. Каранкевич также пригласил генерального директора МАГАТЭ принять участие в церемонии ввода в эксплуатацию всего комплекса Белорусской АЭС, которая состоится в 2022 году.

В ведомстве сообщили, что Гросси отметил открытость Белоруссии для сотрудничества с международными организациями, в том числе с МАГАТЭ. Он напомнил, что в МАГАТЭ как в технической экспертной организации не видят ни одной причины, по которой Белорусская АЭС не могла бы быть введена в эксплуатацию."Гросси также заверил, что агентство продолжит поддержку этого проекта", - отмечается в сообщении.

Строительство АЭС в Белоруссии идет по типовому российскому проекту нового поколения "три плюс" АЭС-2006. БелАЭС будет состоять из двух энергоблоков мощностью 1 200 МВт каждый. Генподрядчиком выступает "Атомстройэкспорт" (входит в Росатом). 10 июня первый блок БелАЭС официально был введен в промышленную эксплуатацию, сейчас он временно отключен. В Минэнерго ранее заявляли, что включение второго энергоблока БелАЭС в сеть и выдача первых киловатт-часов запланированы на начало 2022 года. Минск взаимодействует с МАГАТЭ по всему спектру деятельности агентства, в том числе по вопросам реализации национальной ядерно-энергетической программы и развития инфраструктуры ядерной энергетики и ядерной безопасности. С 2012 по 2021 годы в республике были проведены ключевые миссии МАГАТЭ, рекомендованные для стран, строящих первую АЭС.

Теги
Белоруссия
Комиссия Мосгордумы поддержала проект закона об исполнении бюджета столицы за 2020 год
Общая сумма поступлений за 2020 год в бюджет города - 2 трлн 869 млрд рублей
Читать полностью