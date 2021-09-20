Белоруссия до конца года планирует принять на БелАЭС две миссии МАГАТЭ

МИНСК, 20 сентября. /ТАСС/. Власти Белоруссии до конца года планируют принять на БелАЭС миссии МАГАТЭ по вопросам развития регулирующей инфраструктуры и эксплуатационной безопасности. Об этом сообщила в понедельник пресс-служба Минэнерго республики по итогам встречи министра энергетики Виктора Каранкевича с генеральным директором МАГАТЭ Рафаэлем Гросси в рамках 65-й сессии агентства в Вене.

"До конца года в Беларуси ожидают две повторные миссии МАГАТЭ по оценке достигнутого прогресса в вопросах развития регулирующей инфраструктуры и эксплуатационной безопасности", - говорится в сообщении.

В ведомстве добавили, что во время встречи с Гросси речь шла и о проекте новой рамочной программы сотрудничества Белоруссии и МАГАТЭ на 2022-2027 годы, который сейчас готовится. Каранкевич также пригласил генерального директора МАГАТЭ принять участие в церемонии ввода в эксплуатацию всего комплекса Белорусской АЭС, которая состоится в 2022 году.

В ведомстве сообщили, что Гросси отметил открытость Белоруссии для сотрудничества с международными организациями, в том числе с МАГАТЭ. Он напомнил, что в МАГАТЭ как в технической экспертной организации не видят ни одной причины, по которой Белорусская АЭС не могла бы быть введена в эксплуатацию."Гросси также заверил, что агентство продолжит поддержку этого проекта", - отмечается в сообщении.

Строительство АЭС в Белоруссии идет по типовому российскому проекту нового поколения "три плюс" АЭС-2006. БелАЭС будет состоять из двух энергоблоков мощностью 1 200 МВт каждый. Генподрядчиком выступает "Атомстройэкспорт" (входит в Росатом). 10 июня первый блок БелАЭС официально был введен в промышленную эксплуатацию, сейчас он временно отключен. В Минэнерго ранее заявляли, что включение второго энергоблока БелАЭС в сеть и выдача первых киловатт-часов запланированы на начало 2022 года. Минск взаимодействует с МАГАТЭ по всему спектру деятельности агентства, в том числе по вопросам реализации национальной ядерно-энергетической программы и развития инфраструктуры ядерной энергетики и ядерной безопасности. С 2012 по 2021 годы в республике были проведены ключевые миссии МАГАТЭ, рекомендованные для стран, строящих первую АЭС.