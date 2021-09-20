"Газпром" в 2021 году поставил в Турцию 20,3 млрд куб. м газа

МОСКВА, 20 сентября. /ТАСС/. "Газпром" за период с января по 19 сентября 2021 года поставил в Турцию 20,3 млрд куб. м газа, что в 2,5 раза больше, чем в 2020 году, следует из сообщения холдинга.

"Это исторически рекордный объем для данного периода", - отмечается в сообщении.

Вопрос о поставках газа обсуждался на встрече председателя правления "Газпрома" Алексея Миллера и министра энергетики и природных ресурсов Турции Фатиха Донмеза. "Стороны высоко оценили работу газопроводов "Голубой поток" и "Турецкий поток", которые надежно транспортируют российский газ через Черное море потребителям", - говорится в сообщении.

Россия поставляет газ в Турцию по двум трубопроводам через Черное море. "Голубой поток" был введен в эксплуатацию в конце 2002 года, его проектная мощность составляет 16 млрд куб. м газа в год. Экспортный газопровод "Турецкий поток" состоит из двух ниток, одна из которых предназначена для поставок газа турецким потребителям, вторая - для газоснабжения стран Южной и Юго-Восточной Европы. Суммарная мощность "Турецкого потока" составляет 31,5 млрд куб. м, его эксплуатация началась в январе 2020 года.