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Московская биржа будет принимать иностранные акции в качестве обеспечения сделок

Список бумаг включает 18 акций иностранных компаний и в дальнейшем будет расширяться

МОСКВА, 20 сентября. /ТАСС/. Московская биржа с 27 сентября начнет принимать иностранные акции в качестве обеспечения сделок. Об этом говорится на сайте торговой площадки.

"С 27 сентября 2021 года Национальный клиринговый центр начнет принимать ценные бумаги иностранных компаний в качестве обеспечения по сделкам на рынках Московской биржи. Это позволит профессиональным участникам рынка и их клиентам более гибко фондировать свои операции на рынках Московской биржи и будет способствовать росту их торговой активности", - поясняется в сообщении.

Список бумаг, принимаемых в качестве обеспечения, включает 18 акций иностранных компаний и в дальнейшем будет расширяться. "Ранее НКЦ получил от налогового регулятора США (Internal Revenue Service, IRS) статус квалифицированного дилера деривативов (Qualified Derivatives Dealer, QDD). Это позволит Московской бирже расширить возможности банков и брокеров при операциях с ценными бумагами американских компаний, в том числе на денежном рынке", - отметили на бирже.

Профессиональные участники торгов также смогут более эффективно использовать механизм маржинального кредитования при обслуживании частных инвесторов на рынке акций Московской биржи, добавили там.

Торги акциями иностранных компаний в рублях стартовали на Московской бирже в августе 2020 года. Инвесторам доступна 281 ценная бумага. С 27 сентября 2021 года участники рынка и их клиенты получат возможность заключать сделки с акциями иностранных компаний в долларах США. До конца года количество доступных иностранных акций планируется увеличить до 500.

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