Суд ЕС обязал Польшу выплачивать Евросоюзу по €500 тыс. в день по делу шахты "Туров"

БРЮССЕЛЬ, 20 сентября. /ТАСС/. Европейский суд юстиции в Люксембурге постановил, что Польша должна выплачивать Евросоюзу по €500 тыс. за каждый день нарушения постановления суда ЕС по прекращению добычи угля на шахте "Туров". Об этом говорится в решении суда, размещенном в понедельник на официальном сайте.

"Такая мера представляется необходимой для повышения эффективности временных мер, принятых в постановлении от 21 мая 2021 года [о прекращении добычи на шахте "Туров"], и для того, чтобы не позволить стране ЕС задерживать приведение своего поведения в соответствие с этим приказом", - отмечается в постановлении суда.

В конце февраля Чехия подала жалобу в суд ЕС против Польши, обвинив ее в том, что из-за расширения угледобывающей шахты в приграничных районах республики резко понизился уровень подземных вод. 21 мая суд ЕС удовлетворил просьбу Чехии и обязал Польшу немедленно приостановить добычу на шахте "Туров" в Богатыне (Дольношленское воеводство) до тех пор, пока вопрос не будет решен по существу. Польша этот вердикт выполнять отказалась, заявив, что решение суда является недопустимым вмешательством в обеспечение безопасности республики.

С шахтой "Туров" связано 4-7% производства электроэнергии в Польше. Закрытие шахты означало бы увольнение 5 тыс. работников и нанесло бы польской экономике ущерб в 13,5 млрд злотых (около $3,75 млрд).