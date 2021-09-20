Эксперт считает, что Россия может извлечь выгоду из глобального энергоперехода

МОСКВА, 20 сентября. /ТАСС/. Глобальный энергопереход к низкоуглеродной экономике может привести к росту мировой экономики и благосостояния населения при небольших затратах в 1% ВВП в год. Но России необходимо задействовать "спящий" потенциал повышения энергоэффективности, использования возобновляемых источников энергии и лесного фонда, задействовать "зеленые" технологии на транспорте и в строительстве. Об этом ТАСС рассказал директор "Центра экономики окружающей среды и природных ресурсов" НИУ ВШЭ Георгий Сафонов.

"Есть множество сценариев глубокой декарбонизации, при которых ВВП и благосостояние населения растут, а выбросы и загрязнение окружающей среды радикально снижаются. При этом затраты на такой "глобальный экопереход" составляют лишь около 1% ВВП в год, в основном на капитальные инвестиции, которые стимулируют экономический рост и развитие", - рассказал Сафонов. По его словам, проведенное ведущими мировыми учеными моделирование показало возможность снизить при этом выбросы парниковых газов к 2050 году на 75-90% от уровня 2010 года.

Для России также были разработаны несколько сценариев декарбонизации к 2050 году. "Они показали, что необходимо задействовать все возможности для снижения воздействия на климатическую систему, а не только меры в энергетической отрасли", - отметил Сафонов. По его словам, Россия может сохранить статус энергетической державы, уже не углеводородной, но "зеленой", помогающей спасти планету от климатической катастрофы.

Направления декарбонизации

Так, по словам эксперта, масштабное повышение энергоэффективности в отдельных секторах российской экономики может составить до 80-90%. "Потенциал повышения энергоэффективности остается незадействованным, так как задача по снижению энергоемкости ВВП к 2020 году на 40%, поставленная в 2008-2009 годах, не достигнута", - подчеркнул Сафонов.

При этом в России существуют технологии, позволяющие использовать огромный потенциал геотермальной энергии, низкопотенциального тепла (которое можно использовать за счет тепловых насосов), солнечной, ветровой и приливной энергии, лесной и сельхоз-биомассы. Так, Сафонов отмечает, что только в районе западного побережья Камчатки можно установить около 100 ГВт мощности приливных электростанций, что составляет почти половину всей энергосистемы РФ. Как добавил Сафонов, по оценке специалистов Энергетического института им. Кржижановского технический потенциал возобновляемых источников энергии (ВИЭ) в России превышает в 25 раз весь ежегодный объем производства первичной энергии, но пока (без учета крупных ГЭС) дает лишь 0,2-0,3% выработки.

По оценке эксперта, России необходимо направить больше средств и на программы перевода транспорта на безуглеродные технологии. "Это не только электромобили, но и водородомобили, замена нефтепродуктов на биотопливо второго и третьего поколений, распространение индивидуального "здорового" транспорта (велосипеды, самокаты), развитие транспортной инфраструктуры", - сказал Сафонов. Он напомнил, что у России крупнейшая в мире сырьевая база отходов (включающая древесные и сельскохозяйственные) в 300 млн тонн в год, которая позволяет производить современное биотопливо.

Также необходимо форсировать программу замещения традиционных строительных материалов безуглеродными технологиями. "Производство цемента, кирпича, стали, алюминия, пластика связано с огромными выбросами парниковых газов. Деревянное домостроение, напротив, имеет отрицательный углеродный след, на долгие годы "депонируя" СО2", - отметил Сафонов. Но при этом потребуются усилия не только государственных организаций, но и частных предприятий в сохранение и преумножение лесных ресурсов.

Не только СО2

Как добавляет Сафонов, помимо сокращения выбросов СО2 необходимы стимулы для сокращения выбросов метана в угольной, нефтяной и газовой отраслях. Также предстоит большая работа в части производства и применения азот-содержащих удобрений - крупного источника выбросов закиси азота. Его воздействие на парниковый эффект более чем в 300 раз выше, чем у СО2.

Решения правительства

В понедельник премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил до конца года разработать и утвердить сводный план действий по адаптации российской экономики к глобальному энергетическому переходу. "Мировая экономика нацелена на постепенный переход к низкоуглеродной энергетике, и это уже новая реальность. Нужно готовиться к поэтапному сокращению использования традиционных видов топлива: нефти, газа, угля. [Нужно] повышать энергоэффективность, развивать альтернативную энергетику, строить соответствующую инфраструктуру", - подчеркнул Мишустин. Основой плана станет разрабатываемый под кураторством первого вице-премьера Андрея Белоусова прогноз возможностей и рисков энергоперехода до 2050 года.