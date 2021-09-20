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Reuters: глава компании DiDi планирует покинуть пост

По информации агентства, Джин Лю призывает руководство компании заняться поиском новых возможностей

ПЕКИН, 20 сентября. /ТАСС/. Соучредитель и президент китайской онлай-платформы для заказа такси DiDi Chuxing Джин Лю проинформировала свое окружение, что собирается покинуть компанию. Об этом сообщило в понедельник агентство Reuters со ссылкой на источники.

По их сведениям, Джин Лю собирается покинуть компанию и призывает руководство DiDi "заняться поиском новых возможностей".

43-летняя Джин Лю, бывшая сотрудница банка Goldman Sachs, присоединилась к DiDi в 2014 году. Согласно сведениям компании, она владеет 1,6% акций стоимостью около $640 млн.

30 июня DiDi начала торговать акциями на Нью-Йоркской фондовой бирже. В ходе IPO компания привлекла 4,4 млрд долларов. 2 июля надзорные органы Китая начали проверку в отношении DiDi из-за вопросов кибербезопасности. 4 июля управление по кибербезопасности КНР распорядилось удалить онлайн-сервис заказа такси DiDi из магазинов приложений в связи с незаконным сбором конфиденциальной информации пользователей.

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