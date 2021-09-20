Металлурги выступили против ретроспективного повышения налога на прибыль

МОСКВА, 20 сентября. /ТАСС/. Ассоциация предприятий черной металлургии "Русская Сталь" выступает против предложенного Министерством финансов РФ повышения налога на прибыль для тех компаний, которые в предыдущие периоды тратили на дивиденды больше, чем инвестировали, следует из сообщения ассоциации.

"Минфин России подготовил законопроект о ретроспективном повышении налога на прибыль для компаний, которые за последние пять лет направляли на дивиденды больше, чем инвестировали. Он предполагает, что для этих компаний ставка налога может вырасти с 20% до 25-30%, - говорится в сообщении. - "Русская сталь" в этой связи считает необходимым заявить, что в текущей версии инициатива несет значительные риски для российской экономики".

Ассоциация призывает правительство РФ "рассмотреть все аспекты этой проблемы с учетом интересов развития бизнеса и разработать меры, стимулирующие инвестиции, а не принуждать к ним".

История вопроса

На прошлой неделе прошел ряд встреч представителей правительства с металлургическими компаниями и производителями удобрения для обсуждения повышения налоговой нагрузки.

Как сообщали ТАСС источники ранее, основным вариантом, который правительство предлагало по налогообложению, было изменение налога на добычу полезных ископаемых, и в частности привязка его формулы к мировым котировкам на сырье. "Бизнес ранее в ходе дискуссий с представителями правительства при необходимости увеличения налогового бремени предлагал возможное повышение налога на прибыль без привязки к дивидендам и инвестициям за предыдущие периоды", - пояснил ТАСС в понедельник источник в металлургической отрасли.

Аргументы ассоциации

Аргументируя свою позицию против предложенного Минфином механизма повышения налога на прибыль, "Русская сталь" заявила, что использование показателей за предыдущие пять лет "нарушает основополагающий принцип российского налогового законодательства, который предполагает, что "закон обратной силы не имеет".

Предлагаемая мера, по мнению ассоциации, приведет к снижению инвестиций, "так как те проекты, которые выглядят привлекательно в текущих условиях, не пройдут отбор из-за роста налогового бремени".

Также предлагаемый налог не определяет порядок его применения к холдинговым компаниям, сетуют в ассоциации.

"В целом предлагаемая норма нарушает фундаментальный принцип рыночной экономики - свободы распоряжения собственниками своими средствами после уплаты налогов в пользу государства, что может привести к ухудшению инвестиционного климата в экономике и невозможности долгосрочного планирования для инвесторов. Как следствие, это приведет к оттоку инвестиций и дестабилизации фондового рынка", - говорится в сообщении "Русской стали".

Ассоциация объединяет крупнейших производителей металлургической продукции в России, включая Evraz, НЛМК, ММК, "Металлоинвест", "Мечел", ОМК, ТМК, "Северсталь" и ПМХ.