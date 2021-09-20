Кабмин рассмотрит законопроект о бюджете ПФР на 2022 год и плановый период 2023-2024 годов

МОСКВА, 20 сентября. /ТАСС/. Правительство РФ на заседании во вторник планирует рассмотреть проект федерального закона "О бюджете Пенсионного фонда Российской Федерации на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов". Об этом сообщила пресс-служба кабмина.

Согласно материалам к заседанию, доходы бюджета ПФР на 2022 год прогнозируются в объеме 10 трлн 032,5 млрд рублей, на 2023 год - 10 трлн 592 млрд рублей, на 2024 год - 11 трлн 074,7 млрд рублей. При этом расходы бюджета Пенсионного фонда на 2022 год планируются в объеме 10 трлн 154,85 млрд рублей, на 2023 год - 10 трлн 573,8 млрд рублей и на 2024 год - 11 трлн 167,4 млрд рублей.

Как пояснила пресс-служба правительства, документ сформирован с учетом еще одного рассматриваемого вместе с ним законопроекта. Он предусматривает передачу ПФР полномочий по осуществлению некоторых пособий и выплат гражданам, которые в настоящее время осуществляются региональными властями и Рострудом за счет средств федерального бюджета. Речь идет, в частности, о пособиях гражданам, имеющим детей, не подлежащим обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, выплатах инвалидам компенсации страховых премий по договору обязательного страхования и др.

"Средства на реализацию данного законопроекта предусмотрены в законопроекте о бюджете ПФР в виде межбюджетного трансферта из федерального бюджета", - отмечается в материалах к заседанию.