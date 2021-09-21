Сан-паульская биржа закрылась на минимальной в 2021 году отметке

РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 21 сентября. /ТАСС/. Основной индекс Ibovespa крупнейшей в Латинской Америке сан-паульской биржи B3 закрылся на самой низкой отметке с начала года из-за опасений о банкротстве крупной китайской девелоперской компании Evergrande Group. Об этом свидетельствуют данные торгов понедельника.

По итогам торговой сессии этот показатель откатился на 2,33%, до отметки 108 843 пункта, что стало худшим результатом с 23 ноября прошлого года. На этом фоне курс национальной валюты продолжил снижение до 5,3287 за $1.

В свете перспективы возможного банкротства Evergrande Group и падения цен на руду вниз пошли акции крупнейшего национального горнодобывающего холдинга Vale, который за день потерял 3,3%. Находящаяся под контролем государства нефтегазовая компания Petrobras потеряла 1,12% вслед за снижением цен на нефть, частная Petrorio просела на 5,68%. Также в красной зоне закрылись торги крупнейших представителей банковского сектора Бразилии.

По мнению экспертов, дополнительным фактором, сыгравшим против бразильского рынка, стала публикация еженедельного прогноза независимых аналитиков по заказу ЦБ Бразилии. В нем специалисты предрекли усиление к концу года инфляции на 0,35 п. п., до 8,35% и увеличение ключевой ставки Центробанка страны с 8% до 8,25% годовых.