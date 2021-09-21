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Решетников: инвестстандарт регионов включит в себя ключевые критерии из Doing Business

Глава Минэкономразвития сообщил, что ведомство продолжает доработку регионального инвестиционного стандарта

МОСКВА, 21 сентября. /ТАСС/. Минэкономразвития России (МЭР) закрепит ряд базовых практик и критериев ежегодных докладов Doing Business Всемирного банка (ВБ) в региональном инвестиционном стандарте для их распространения на все субъекты РФ, заявил министр экономического развития России Максим Решетников в эфире телеканала "Россия-24".

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"Doing Business был хорош, но он оценивал только два региона - Москву и Санкт-Петербург. А нам нужно с вами, чтобы экономический рост был везде, поэтому нам нужно эти практики перенести на все регионы. И как раз рейтинг инвестиционной привлекательности, который Агентство стратегических инициатив совместно с нашим министерством и другими ведомствами готовило, и на Петербургском экономическом форуме всегда объявлялись результаты, - это очень хорошая практика, и она точно сохранится", - сказал Решетников.

Министр добавил, что на данный момент Минэкономразвития РФ продолжает доработку инвестстандарта для регионов. "Сейчас мы в нашем региональном инвестиционном стандарте все это дальше склеиваем, вырабатываем дополнительные требования, обучаем команды", - сказал Решетников.

В четверг Всемирный банк сообщил, что принял решение отказаться от практики дальнейшей подготовки своих ежегодных докладов Doing Business в свете информации о нарушениях при составлении данных отчетов в недавнем прошлом.

В 2019 году Россия в этом рейтинге поднялась на три позиции и заняла 28-е место. При этом, как сообщил в октябре 2019 года ТАСС исполнительный директор банка от РФ Роман Маршавин, место России в рейтинге Doing Business ВБ потенциально выше 28-го, так как банк учитывает не все реализуемые в стране реформы. Россия предложила усовершенствовать методику подсчета, эти предложения банком изучались.

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