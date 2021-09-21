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Возведение газопровода началось в городе Свободный в Амурской области

Параллельно идет подготовка к строительству первой модульной газовой котельной

БЛАГОВЕЩЕНСК, 21 сентября. /ТАСС/. Рабочие приступили к двум первым этапам строительства газопровода в третьем по численности в Амурской области городе Свободный, сообщила во вторник пресс-служба правительства региона.

"Возведение газопровода в Свободном началось. Первые два этапа работ планируется завершить к августу 2022 года. Общая длина газопроводов по проекту превышает 20 км", - цитирует пресс-служба губернатора Амурской области Василия Орлова.

Параллельно идет подготовка к строительству первой модульной газовой котельной, которая должна появиться на территории офиса компании "Теплоинвест" взамен старой.

По данным правительства Амурской области, в Свободном газифицируют 10 улиц, подводы организуют к нескольким котельным.

В Амурской области до конца 2025 года газифицируют 11 городов и сел, прилегающих к трассе магистрального газопровода "Сила Сибири".

Премьер-министр России Михаил Мишустин в августе 2020 года поручил отраслевым министерствам проработать меры по ускорению газификации регионов на Дальнем Востоке, а также представить согласованный план-график газификации с учетом ее поэтапного завершения в 2030 году.

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