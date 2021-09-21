СМИ: топ-менеджер Evergrande заверил сотрудников, что компании не грозит банкротство

ПЕКИН, 21 сентября. /ТАСС/. Председатель совета директоров крупной китайской девелоперской компании Evergrande Group Сюй Цзяинь заверил сотрудников в том, что предприятию не грозит банкротство и "темные времена" скоро закончатся. Об этом во вторник сообщил информационный портал "Цзиньжунцзе".

По его сведениям, топ-менеджер направил всем сотрудникам компании письмо с поздравлениями с китайским национальным праздником Чжунцюцзе (Фестиваль середины осени). "Я твердо уверен в том, что Evergrande никогда не сдастся. Чем больше испытаний на пути, тем крепче наш дух, в этом заключается источник наших сил для побед над всеми трудностями", - цитирует портал выдержки из его письма.

"Еще больше уверен в том, что Evergrande при совместных усилиях менеджмента и сотрудников на всех уровнях будет упорно бороться и скоро выйдет из этих темных времен и сможет быстро и полностью восстановить работу и производство", - написал Сюй Цзяинь. Он также поблагодарил сотрудников за упорный труд.

Evergrande Group является одной из крупнейших девелоперских компаний в Китае. В последние месяцы она столкнулась с серьезной нехваткой ликвидности и рисками банкротства. Общий объем долговых обязательств компании оценивается в $305 млрд.

На этой неделе компания должна выплатить $83,5 млн по облигациям со сроком погашения в марте 2022 года. 29 сентября Evergrande предстоит выплатить еще $47,5 млн по другой серии облигаций.

14 сентября компания сообщила на Гонконгской фондовой бирже, что две из ее дочерних компаний не выполнили гарантийные обязательства по продуктам управления капиталом на 934 млн юаней (около $145 млн). Как отмечалось в заявлении, это может привести к перекрестному дефолту, что окажет существенное неблагоприятное воздействие на бизнес, перспективы, финансовое состояние и результаты деятельности Evergrande Group.