Число вакансий на рынке труда Москвы выросло на 55% за два года

МОСКВА, 21 сентября. /ТАСС/. Число вакансий на рынке труда в Москве выросло за два года на 55%, благодаря диверсифицированному рынку труда в городе сохраняется низкая безработица. Об этом сообщили во вторник в пресс-службе столичного комплекса экономической политики и имущественно-земельных отношений.

"Напряженность на столичном рынке труда, которая высчитывается как отношение числа резюме к числу вакансий, в августе снизилась по сравнению с тем же месяцем 2019 года на 35%. За два года число вакансий в Москве увеличилось на 55%, а количество резюме - только на один процент. Одна из наиболее благоприятных ситуаций складывается в сфере ИТ и телекоммуникаций - там на одну вакансию приходится 1,7 резюме. Высокая конкуренция - в таких профессиональных областях, как наука и образование и госуправление. Количество резюме на одну вакансию в образовании составило 6,6, а на государственной службе - 6,7", - сказал заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Как отметили в Аналитическом центре Москвы, по итогам 2020 года в сегменте ИТ и телекоммуникаций было занято 582,3 тыс. человек, или 7,3% от общего числа рабочих мест в столице. Для сравнения, в 2017 году доля отрасли в структуре занятости составляла 6,3%. Кроме того, за последние 3 года - с 2017 по 2020 год - средний уровень оплаты труда среди занятых в ИТ вырос на 30,3% и в 2020 году составил 109,3 тыс. рублей.

Относительно невысокая напряженность наблюдается в сфере страхования - 2,2 резюме на вакансию. Столько же в сферах строительства и операций с недвижимостью, однако в "стройке" один из самых высоких темпов роста заработных плат - 25,2% с 2017 по 2020 год.

"Учитывая сохраняющиеся эпидемиологические риски на рынке труда, остаются востребованы медицинские работники. В здравоохранении в августе на одну вакансию приходилось три резюме. По состоянию на 2020 год в здравоохранении заняты 414,1 тыс. человек - 5,2% от общего числа трудоустроенных", - сказал министр правительства Москвы, руководитель Департамента экономической политики и развития Кирилл Пуртов.