Лавров заявил, что Россия продолжит создавать комфортные условия для иностранного бизнеса

МОСКВА, 21 сентября. /ТАСС/. Россия продолжит делать все необходимое, чтобы создать комфортные условия для иностранного бизнеса. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в видеообращении к участникам открытой конференции в рамках заседания Генассамблеи Итало-российской торговой палаты.

Министр отметил, что предпринимательские круги Италии заинтересованы в наращивании присутствия в России, о чем свидетельствует активное участие итальянских компаний в работе международной выставки "Иннопром" в Екатеринбурге 5-8 июля, где Италия первой из европейских стран выступила в качестве страны-партнера. "Ценим такой настрой. Со своей стороны будем и далее делать все необходимое для создания комфортных, благоприятных условий для успешной деятельности в нашей стране иностранного бизнеса. Тем более что сегодня Россия - это страна возможностей", - сказал он.

Лавров подчеркнул, что проверенное временем российско-итальянское взаимодействие может внести вклад в общие усилия по преодолению спада, связанного с пандемией коронавируса. "В этой связи воодушевляет, что правительство Италии, возглавляемое Марио Драги, настроено на его (сотрудничество) продвижение. Поддерживаются плодотворные контакты по линии наших парламентов, министерств и ведомств. Реализуется обширная программа культурных мероприятий", - указал глава МИД РФ.

"Рассчитываем, что предстоящая в этом году очередная сессия Российско-итальянского совета по экономическому, промышленному и валютно-финансовому сотрудничеству, сопредседателем которого является мой коллега Луиджи Ди Майо, придаст мощный импульс двусторонней практической кооперации", - продолжил министр.

Глава внешнеполитического ведомства также отметил весомый вклад Итало-российской торговой палаты в углубление и расширение двусторонних торгово-экономических связей. "Палата всегда была и остается в авангарде нашего делового взаимодействия. Она всемерно содействует наращиванию научно-технической кооперации, реализации крупных проектов в машиностроении, автомобильной, химической, легкой и пищевой промышленности. Многое делает для осуществления различных культурно-гуманитарных, образовательных инициатив", - добавил Лавров.