Дальнейшее повышение зарплат военным запланировано в бюджете на 2022-2024 годы

МОСКВА, 21 сентября. /ТАСС/. Дальнейшая индексация денежного довольствия военнослужащим предусмотрена в проекте бюджета на 2022-2024 годы. Об этом говорится в пояснительной записке к проекту федерального бюджета, которая имеется в распоряжении ТАСС.

"Увеличение бюджетных ассигнований <...> на поддержание уровня денежного довольствия военнослужащих Вооруженных сил Российской Федерации на достигнутом уровне в 2022 году на 31 200,0 млн рублей, в 2023 году на 32 448,0 млн рублей, в 2024 году на 1 297,9 млн рублей", - говорится в записке.

Правительство РФ во вторник обсудит на заседании законопроект о федеральном бюджете на 2022 год и плановый период 2023-2024 годов, а также прогноз социально-экономического развития России и проект основных направлений единой государственной денежно-кредитной политики на тот же период.