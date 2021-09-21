Более 13,8 млрд рублей выделят на химическую и биологическую безопасность РФ за три года

МОСКВА, 21 сентября. /ТАСС/. Более 13,8 млрд рублей будет выделено на обеспечение химической и биологической безопасности России в следующие три года, говорится в пояснительной записке к проекту федерального бюджета на 2022-2024 годы, которая имеется в распоряжении ТАСС.

"Бюджетные ассигнования, предусмотренные на реализацию государственной программы "Обеспечение химической и биологической безопасности РФ", в 2022 году составят 4 608,6 млн рублей, в 2023 году - 4 608,6 млн рублей и в 2024 году - 4 608,6 млн рублей", - говорится в документе.

В данной госпрограмме предусмотрены девять проектов, в числе которых разработка генодиагностических платформ для экспресс-индикации новых особо опасных и экзотических инфекций и диагностик (в том числе экспресс-диагностики) болезней животных, а также пять комплексов процессных мероприятий, включая расходы на предотвращение последствий коронавируса.

В пояснительной записке отмечается, что в 2022 и 2023 годах бюджет госпрограммы увеличен на 1 млрд рублей каждый год.