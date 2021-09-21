Госрасходы на развитие авиапрома России в 2022 году снизятся на 44% от плана

МОСКВА, 21 сентября. /ТАСС/. Госфинансирование программы развития авиационной промышленности РФ в 2022 может снизиться на 44% от плана и составить 42,3 млрд рублей, в основном в связи с "переброской" финансирования научных разработок в секторе в другую госпрограмму. Такие данные приводятся в пояснительной записке к проекту бюджета РФ на 2022-2024 годы, которая есть в распоряжении ТАСС.

Трехлетним бюджетом на 2021-2023 годы на эти цели предусматривалось 76,4 млрд рублей в 2022 году. Согласно документу, с 2022 года научные исследования и разработки в авиапроме будут относиться к госпрограмме "Научно-технологическое развитие РФ". Кроме того, трехлетний бюджет предусматривал выделение 38 млрд рублей в 2022 году и 37 млрд рублей в 2023 году на субсидии на разработку газовых турбин большой мощности.

В 2023 году финансирование программы планируется снизить на 37,6 млрд рублей, до 38,9 млрд рублей, в 2024 году финансирование должно составить 48,5 млрд рублей.