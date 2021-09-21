ЦИС "Сколково" будет проводить комплексную оценку нематериальных активов

МОСКВА, 21 сентября. /ТАСС/. Совет директоров "Сколково" (Группа ВЭБ.РФ) утвердил новые сервисные проекты Центра интеллектуальной собственности (ЦИС). Они направлены на комплексную оценку нематериальных активов по международным стандартам, создание мобильного приложения по патентованию и защите промышленного дизайна, а также расширение спектра консалтинговых услуг, оказываемых ЦИС, сообщили во вторник в пресс-службе Фонда "Сколково".

Планируется реализовать проект Sk Valuation Lab - сервис оказания услуг по комплексной оценке нематериальных активов штатом профессиональных оценщиков и привлеченных консультантов по международным стандартам. Сервис позволяет установить реальную стоимость и потенциал интеллектуальной собственности проекта в перспективе его развития и выхода на мировые рынки.

Проект IP Protect Pack - второй из рассмотренных на заседании Совета директоров - продукт по самой быстрой в мире защите объектов промышленного дизайна от незаконного копирования. Мгновенное подтверждение приоритета прав дизайнера возможно за счет отправки файла или изображения объекта дизайна через мобильное приложение в Женевский офис Всемирной организации интеллектуальной собственности. Сервис позволит запатентовать уникальный дизайн в более чем 90 странах по всему миру.

Третий - проектный офис ЦИС - будет оказывать целый спектр консалтинговых услуг самостоятельно и совместно с другими подразделениями "Сколково". Речь идет о комплексных проектах для партнеров, НИОКР центров и резидентов. Включает исследования, направленные на поддержку инноваций и развитие проектов, патентную аналитику, программу FastTrack (реестр отечественного ПО, получение статуса участника и другие). Все проекты будут реализовываться в 2021-2025 годах.

"В современной открытой экономике привлечение инвестиций в технологическое развитие и продвижение конкурентоспособных услуг и товаров за рубежом требует эффективной правовой защиты интеллектуальной собственности. Центр интеллектуальной собственности "Сколково" сегодня динамично развивается, оказывает первоклассные юридические услуги и запускает новые сервисы для клиентов. Его компетенции должны работать в интересах всех организаций развития Группы ВЭБ.РФ", - приводит пресс-служба слова председателя ВЭБ.РФ, председателя Совета директоров Фонда "Сколково" Игоря Шувалова.

"Сколково" и интеллектуальная собственность

В "Сколково" больше 3 тыс. резидентов. Одна из самых актуальных задач для этих компаний - правильно оформить права на создаваемые объекты интеллектуальной собственности. Для этого в Фонде создано специальное подразделение - ЦИС "Сколково". Среди клиентов ЦИС более 500 стартапов, а также крупные российские и международные корпорации, среди которых "Сбер", "Ростелеком", "Газпром", Samsung.

"Через ЦИС оформлено более тысячи заявок на интеллектуальную собственность в 2020 году. В среднем каждый день оформляются патенты на три новых изобретения. Несмотря на то, что общий объем заявок на патентование в России снижается, в "Сколково" количество поданных заявок увеличивается. Сохраняется интерес на международное патентование - традиционно более 15% от всех российских международных патентов PCT ежегодно подается в "Сколково", - сказал управляющий партнер ЦИС "Сколково" Антон Пушков.

Фонд "Сколково" - некоммерческая организация, созданная в 2010 году и исполняющая функции управляющей компании Инновационного центра "Сколково". Цель Фонда - поддержка технологического предпринимательства в России и коммерциализация результатов научно-исследовательской деятельности. Фонд оказывает им комплекс услуг, необходимых для вывода разработок на российский и международный рынки.

В настоящее время правительство Российской Федерации проводит трансформацию системы институтов развития, предусматривающую их интеграцию в управленческий периметр ВЭБ.РФ. На базе ВЭБ.РФ создается централизованный инвестиционный блок для реализации проектов, способствующих достижению национальных целей развития. Приоритетом Группы ВЭБ.РФ становится консолидация государственных и частных инвестиционных ресурсов для прорывного развития страны, повышения качества и создания комфортных условий для жизни людей.