МОСКВА, 21 сентября. /ТАСС/. Бюджетные ассигнования на Госдуму в 2022 году составят почти 12,4 млрд рублей, в 2023 году - почти 12,8 млрд рублей, а в 2024 году они снизятся до 11,4 млрд рублей. Об этом говорится в пояснительной записке к проекту федерального бюджета на 2022-2024 годы, которая имеется в распоряжении ТАСС.

"Бюджетные ассигнования по направлению "Государственная дума Федерального собрания Российской Федерации" в 2022 году составят 12 397,3 млн рублей, в 2023 году - 12 783,0 млн рублей, в 2024 году - 11 460,4 млн рублей", - говорится в тексте.

По сравнению с прошлым бюджетом на трехлетний период, отмечается в пояснительных материалах, увеличение финансирования Госдумы в 2022 году составит 14,9 млн рублей, а в 2023 году - 80 млн рублей. При этом на 2024 год заложена сумма на 1 млрд 322 млн рублей меньше той, что была предусмотрена на 2023 год.

Изменения расходов обусловлены увеличением бюджетных ассигнований на оплату труда в связи с индексацией в 2024 году, а также в связи с уточнением структуры расходов на оплату труда федеральных государственных гражданских служащих в 2022-2023 годах. При этом предусмотрено уменьшение бюджетных ассигнований на иные межбюджетные трансферты в связи принятыми изменениями Бюджетного кодекса РФ, а также из-за изменения прогнозного среднегодового курса доллара США по отношению к рублю в 2022 году.