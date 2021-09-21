Кабмин готов выделить дополнительно 173,8 млн рублей на деятельность миротворцев

МОСКВА, 21 сентября. /ТАСС/. Правительство РФ в случае принятия президентом России Владимиром Путиным соответствующих решений в 2022 году готово увеличить ассигнования на миротворческую деятельность на 173,8 млн рублей. Об этом говорится в пояснительной записке к проекту федерального бюджета на 2022-2024 годы, которая имеется в распоряжении ТАСС.

"Увеличение бюджетных ассигнований <...> на предоставление Российской Федерацией военного и гражданского персонала для участия в миротворческой деятельности в случае принятия президентом Российской Федерации соответствующих решений в 2022 году на 173,8 млн рублей", - говорится в документе.

Как отмечается, при формировании законопроекта на предоставление Россией военного и гражданского персонала для участия в миротворческой деятельности, а также на реализацию других мероприятий по обеспечению решений президента и правительства РФ зарезервировано в 2022 году 364,8 млн рублей, в 2023 году - 372,7 млн рублей, а в 2024 году - 377,3 млн рублей.

За последние годы российские военнослужащие неоднократно участвовали в предотвращении или ликвидации междоусобных и межнациональных конфликтов на территории республик бывшего СССР и в странах дальнего зарубежья. В частности, российские миротворцы присутствовали в Южной Осетии, Абхазии, Приднестровье, Таджикистане, Боснии и Герцеговине, Косово и Метохии, Анголе, республике Чад, Сьерра-Леоне, а также в Судане.

Кроме того, Россия участвует в миссии ООН военных наблюдателей на Ближнем Востоке, в Западной Сахаре, Демократической Республике Конго. Российские военнослужащие входят в миротворческий контингент Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ). После обострения ситуации на границе Армении и Азербайджана Россия направила миротворческий контингент в Нагорный Карабах.