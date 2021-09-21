Мишустин: власти России направят значительные суммы на борьбу с последствиями пандемии

МОСКВА, 21 сентября. /ТАСС/. Кабмин РФ предусмотрит значительные суммы на борьбу с последствиями пандемии, в том числе на углубленную диспансеризацию. Об этом сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин, открывая заседание правительства, где обсуждается в том числе проект бюджета Фонда обязательного медицинского страхования (ФОМС).

"Направим значительные суммы на борьбу с последствиями коронавируса, прежде всего на углубленную диспансеризацию, начавшуюся летом по инициативе президента по всей стране", - сказал глава правительства. Он добавил, что пройти такое обследование можно будет и в следующем году.

Премьер отметил, что расходы на решение вопросов, которые особенно важны для граждан, учтены при подготовке параметров бюджетов фондов обязательного медицинского, пенсионного и социального страхования. "Правительство предусмотрело необходимые средства на оказание бесплатной медицинской помощи, в том числе высокотехнологичной, чтобы, как и в этом году, пациенты могли получать ее в федеральных клиниках за счет государства. А это сложные и часто крайне нужные людям операции и методы лечения", - рассказал он. Мишустин заверил, что также будет развиваться программа реабилитации, "чтобы сделать ее более доступной и проводить на более высоком, современном уровне" бесплатно для граждан.

"В бюджете Фонда обязательного медицинского страхования предусмотрен также резерв на случай чрезвычайных ситуаций", - сказал премьер, подчеркнув, что такой подход позволяет повысить устойчивость системы здравоохранения.