На создание и ремонт объектов водоснабжения в СКФО выделят более 1 млрд руб. за три года

МОСКВА, 21 сентября. /ТАСС/. Более 1 млрд рублей планируется направить из федерального бюджета на строительство и реконструкцию объектов водоснабжения и очистных сооружений в регионах Северного Кавказа. Об этом говорится в пояснительной записке к проекту федерального бюджета на 2022-2024 годы, которая имеется в распоряжении ТАСС.

"Увеличение бюджетных ассигнований: на реализацию мероприятий по социально-экономическому развитию субъектов РФ, входящих в состав Северо-Кавказского федерального округа, в целях реализации мероприятий по строительству и реконструкции объектов водоснабжения (водоотведения) и очистных сооружений (канализации) в 2022 году на 199 млн рублей, в 2023 году - на 1 057,1 млн рублей, а в 2024 году - на 94,1 млн рублей", - говорится в документе.

В апреле сообщалось, что министерство экономического развития и другие федеральные ведомства разработают программу по водоснабжению и очистке стоков для регионов Северного Кавказа. Как отмечал министр Максим Решетников, проблема водоснабжения и очистки стоков является важнейшим вопросом для СКФО. По его мнению, экологические проблемы, в частности, не дают развиваться туризму.

Госпрограмма развития СКФО

Финансирование госпрограммы "Развитие Северо-Кавказского федерального округа" в 2022 году будет увеличено более чем на 900 млн рублей, в 2023 году - более чем на 1,7 млрд рублей. "Предусмотренные в законопроекте объемы бюджетных ассигнований [на программу развития СКФО] по сравнению с объемами, утвержденными законом № 385-ФЗ, в 2022 году увеличены на 941,2 млн рублей, в 2023 году - на 1 753,6 млн рублей", - говорится в документе.

При этом в 2024 году, согласно документу, объем бюджетных средств на реализацию программы развития СКФО предполагается уменьшить на 1,79 млрд рублей по сравнению с 2023 годом.

В общей сложности, как следует из пояснительной записки, в 2022 году финансирование программы предусмотрено в сумме почти 14,8 млрд рублей, в 2023 году - более 15,5 млрд рублей, в 2024 году - более 13,7 млрд рублей.

В апреле государственная программа РФ "Развитие Северо-Кавказского федерального округа" была продлена до 2030 года. Объем бюджетных ассигнований по программе с 2013 по 2030 год запланирован в сумме 306 млрд рублей, в том числе более 196 млрд рублей - на третий этап программы - 2021-2030 годы.