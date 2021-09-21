Путин подчеркнул важность сохранения общей макроэкономической стабильности в России

НОВО-ОГАРЕВО, 21 сентября. /ТАСС/. Необходимость сохранения общей макроэкономической стабильности в РФ должна учитываться при подготовке федерального бюджета на очередную трехлетку. Об этом во вторник заявил президент РФ Владимир Путин на совещании по экономическим вопросам.

По его словам, для достижения национальных целей развития необходима слаженная совместная работа правительства, регионов, бизнеса и вновь избранного парламента. "У делового сообщества должны быть возможности и мотивация для увеличения инвестиций, создания новых рабочих мест, качественного роста экономики, а на каждом уровне власти должна была бы быть закреплена четкая ответственность со всем необходимым финансированием", - сказал президент. Он предложил обсудить на совещании вопрос о закреплении такой ответственности.

"Причем подходить к этому вопросу нужно аккуратно и предельно ответственно, сохраняя общую макроэкономическую стабильность, хочу это тоже особо подчеркнуть. Прошу держать это, безусловно, что называется, в уме в ходе подготовки федерального бюджета в правительстве и при обсуждении этого документа с законодателями", - сказал Путин.

Он выразил надежду на продолжение конструктивной командной работы правительства, регионов и парламентских партий.