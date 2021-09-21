Финансирование реконструкции здания Думы в 2022 году увеличат на 600 млн рублей

МОСКВА, 21 сентября. /ТАСС/. Бюджетные ассигнования на реконструкцию здания Госдумы в 2022 году будут увеличены на 600 млн рублей, а в 2023 году - на 625,8 млн рублей. Об этом говорится в пояснительной записке к проекту федерального бюджета на 2022-2024 годы, которая имеется в распоряжении ТАСС.

"Увеличение бюджетных ассигнований на реконструкцию комплекса зданий Государственной думы Федерального собрания РФ, расположенных по адресу: г. Москва, ул. Охотный ряд, д. 1, в 2022 году на 600,0 млн рублей, в 2023 году - на 625,8 млн рублей", - отмечается в документе.

Средства заложены в рамках изменения расходов по направлению "Обеспечение деятельности отдельных федеральных государственных органов" по сравнению с утвержденными законом о федеральном бюджете на 2021 и плановый период 2022-2023 годов.

В апреле 2020 года спикер Госдумы Вячеслав Володин принял решение отложить ремонт здания Госдумы "до лучших времен". Как сообщала Анастасия Кашеварова, занимавшая в то время пост советника спикера Госдумы, выделенные на реконструкцию 700 млн рублей было решено перенаправить "на более нужные и важные сейчас цели". В мае 2019 года в фундаменте здания были обнаружены пустоты. Планируется, что реконструкция самого здания должна коснуться зала заседаний и некоторых других помещений.