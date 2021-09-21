На переселение из оползневых зон в Чечне за три года выделят почти 4 млрд рублей

ТАСС, 21 сентября. Почти 4 млрд рублей планируется направить в 2022-2024 годах из федерального бюджета на переселение граждан из оползневых зон в Чеченской Республике, из них более 2,2 млрд рублей предусмотрено на 2024 год, следует из пояснительной записки к проекту федерального бюджета, которая имеется в распоряжении ТАСС.

"Бюджету Чеченской Республики на реализацию мероприятий по переселению граждан, проживающих в оползневой зоне на территории Чеченской Республики <…> бюджетные ассигнования предусмотрены в 2022 году в объеме 789,1 млн рублей, в 2023 году - в объеме 889,1 млн рублей, в 2024 году - в объеме 2 289,1 млн рублей", - говорится в тексте документа.

В Чеченской Республике в зоне воздействия оползневых процессов проживают до 23 тыс. человек, переселение осуществляется в рамках госпрограммы "Обеспечение доступным и комфортным жильем и услугами ЖКХ граждан РФ", в 2021 году новое жилье планируется предоставить 27 семьям. Как ранее сообщали ТАСС в министерстве строительства и ЖКХ региона, в 2019 году за счет выделения правительством РФ дополнительных средств в сумме 1,2 млрд рублей удалось расселить максимальное количество семей - 251.