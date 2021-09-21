Солнечную электростанцию мощностью 530 кВт запустили под Ростовом-на-Дону

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 21 сентября. /ТАСС/. Солнечная электростанция для обеспечения электроэнергией складского комплекса запущена во вторник под Ростовом-на-Дону, сообщили в управлении информационной политики правительства Ростовской области. Мощность электростанции составляет 530 кВт.

"В Ростовской области на базе "Логопарка Дон" установили солнечную электростанцию для обеспечения энергией складского комплекса. Более 1300 гетероструктурных двусторонних солнечных модулей смонтированы на площади около 10 тыс. кв. м. <…> Планируется, что солнечная электростанция будет обеспечивать значительный объем электроэнергии, потребляемой складским комплексом. Уже сейчас мощность первой очереди объекта составляет 530 кВт", - говорится в сообщении.

Отмечается, что модули электростанции отличаются высокой эффективностью преобразования солнечного света в электроэнергию и работают как в пасмурную погоду, так и в условиях экстремальных температур - от минус 40 до плюс 85 градусов. Собственник складского комплекса планирует реализовать вторую очередь солнечной электростанции, увеличив объем вырабатываемой энергии вдвое.

"Учитывая географическое расположение и количество солнечных дней в году, установка локальных мини-станций на донских предприятиях и складских помещениях может стать отличной тенденцией. Солнечная энергетика по праву считается одной из самых экологически чистых и даже в условиях таких небольших станций окажет на экоклимат региона положительный эффект", - отметил первый заместитель министра промышленности и энергетики Ростовской области Вячеслав Тимченко, слова которого привели в управлении информполитики.

На минувшей неделе заместитель губернатора региона Игорь Сорокин сообщал ТАСС, что доля энергии, получаемой из возобновляемых источников, в структуре потребления Ростовской области должна быть доведена в 2022 году до 10,1%.

Ростовская область в 2020 году заняла первое место в стране по объему электроэнергии, получаемой из возобновляемых источников, за счет ввода в эксплуатацию ряда ветроэлектростанций. Первые ветропарки построили на территории Красносулинского и Каменского районов, их суммарная мощность составила 350 МВт. В конце июня текущего года в Азовском районе начала работать еще одна ветроэлектростанция мощностью 90 мВт.