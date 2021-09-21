Проект бюджета предусматривает проработку введения акциза на калорийную газировку

МОСКВА, 21 сентября. /ТАСС/. Власти могут рассмотреть предложение о введении акциза на калорийные безалкогольные газированные напитки. Данная мера предусмотрена в приложении к Основным направлениям бюджетной, налоговой и таможенно-тарифной политики на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов, которое есть в распоряжении ТАСС.

"Проработка предложения Минздрава России о введении акциза на калорийные безалкогольные газированные напитки с целью ограничения потребления таких продуктов, что принесет дополнительные доходы бюджетной системе Российской Федерации", - говорится в разделе документа, где перечисляются актуальные вопросы налогообложения на перспективу.

В июле глава Торгово-промышленной палаты (ТПП) России Сергей Катырин направил письмо вице-премьеру РФ Дмитрию Григоренко с предложением проработать вместе с экспертами и бизнесом инициативу о введении акциза на сахаросодержащие безалкогольные напитки. В палате считают, что эта мера может привести к негативным последствиям и замедлить развитие отрасли, говорится в письме, копия которого имеется в распоряжении ТАСС. Как указал Катырин, эта мера повлечет за собой сокращение объемов производства, уменьшение числа рабочих мест, снижение прибыльности предприятий и сокращение налоговых поступлений в бюджет.

Ранее газета "Ведомости" написала о том, что правительство России рассматривает идею введения акцизов на сладкие напитки и уже дало поручение проработать эту инициативу заинтересованным ведомствам. В Минсельхозе не поддержали эту инициативу, посчитав, что это может привести к росту цен, снижению производства и потребления напитков, формированию нелегального рынка.