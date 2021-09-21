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Передача в бюджеты регионов 4% доходов от акцизов на алкоголь обеспечит до 10 млрд рублей

Минфин ранее разработал законопроект, которым предлагается с 2022 года снизить с 20% до 16% норматив зачисления в федеральный бюджет акцизов на крепкий российский алкоголь для компенсации возможных выпадающих доходов региональных бюджетов в связи с передачей 50% акцизов на средние дистилляты в федеральный бюджет

МОСКВА, 21 сентября. /ТАСС/. Передача в бюджеты субъектов РФ дополнительно 4% доходов от акцизов на крепкий алкоголь позволит обеспечить поступления в региональные бюджеты около 9-10 млрд рублей, говорится в пояснительной записке к проекту федерального бюджета, которая есть в распоряжении ТАСС.

"Передача в бюджеты субъектов Российской Федерации дополнительно 4% доходов от акцизов на крепкую алкогольную продукцию позволит обеспечить поступления в региональные бюджеты порядка 9-10 млрд рублей, что соответствует суммарному объему поступления акцизов на средние дистилляты в бюджеты субъектов Российской Федерации до изменения подхода к расчету ставки акциза на средние дистилляты в 2020 году", - говорится в документе.

Ранее Минфин разработал законопроект, которым предлагается с 1 января 2022 года снизить с 20% до 16% норматив зачисления в федеральный бюджет акцизов на крепкий российский алкоголь для компенсации возможных выпадающих доходов региональных бюджетов в связи с передачей 50% акцизов на средние дистилляты в федеральный бюджет.

"Доходы от акцизов на средние дистилляты передаются в федеральный бюджет в связи с неравномерной динамикой поступления и возмещения акциза на средние дистилляты в период с середины 2020 года и по настоящее время и высокой зависимостью данного акциза от динамики цен на нефть", - подчеркивается в пояснительной записке к проекту бюджета РФ.

Кроме того, 50% налоговых доходов от акцизов на спиртосодержащую продукцию и этиловый спирт из пищевого или непищевого сырья распределяются между бюджетами регионов в соответствии с законом о федеральном бюджете. Эта норма введена в 2019 году для недопущения снижения доходной базы бюджетов субъектов РФ в связи с изменением зачисления в бюджеты штрафов, неустоек, пеней и средств, поступающих в целях возмещения вреда окружающей среде.

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